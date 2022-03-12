Зеленский объяснил, что для Украины будет считаться победой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для страны победой является сохранение самостоятельной нации. Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции иностранным журналистам.

"Победа для нас — чтобы Украина осталась, украинцы остались, люди чтобы были живы, чтобы нация эта никуда не делась. Чтобы эмоционально мы себя сохранили, чтобы мы остались самостоятельными и с нашими ценностями, которые мы сегодня отстаиваем", — объяснил Зеленский.

В субботу, 12 марта, помощник Зеленского Кирилл Тимошенко заверил, что глава Украины остаётся на рабочем месте в Киеве. Ранее сам Зеленский отмечал, что он будет на родине, как и его семья.

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