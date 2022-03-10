Украинские националисты устроили тайник с оружием в школе Херсона

Украинские националисты в одной из школ Херсона организовали тайный склад с оружием и боеприпасами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник в силовом ведомстве.

"Обнаружено и изъято два гранатомёта РПГ-7, десять кумулятивных выстрелов к ним, крупнокалиберный пулемёт КПВТ, 10 тысяч патронов, пять самодельных взрывных устройств", — рассказал информатор.

Известно, что украинские националисты размещают вооружение в жилых кварталах, держа в страхе местных жителей и запрещая им покидать свои районы, то есть используя мирное население в качестве живого щита.

Утром 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным было объявлено о начале военной операции в Донбассе. В своём обращении к гражданам России он объяснил, что такое решение было принято после просьбы ЛДНР о помощи.

Согласно поступившему позже разъяснению Минобороны РФ, по украинским городам не наносятся и не будут наноситься никакие авиационные, ракетные или артиллерийские удары — целью поражения является исключительно украинская военная инфраструктура, гражданскому населению со стороны российских военных опасаться нечего.

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