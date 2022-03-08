Быть переговорщиком от Киева опасно для жизни: один убит, другой похищен

Прошедший 7 марта в белорусской Беловежской пуще третий тур российско-украинских переговоров завершился ничем.

По окончании переговоров к журналистам вышла только делегация России. По словам Владимира Мединского, возглавляющего группу переговорщиков, "ожидания на этот раз не оправдались", но есть надежда на то, что "в следующий раз удастся сделать более существенный шаг вперед".

С украинской делегацией "что-то не так"

Украинские же переговорщики после встречи вообще общаться с прессой отказались. Вместо положенных в таких случаях комментариев, Михаил Подоляк, советник Офиса Владимира Зеленского, где-то на улице сделал видеоселфи, на котором в какой-то показательно-агрессивной манере высказался в адрес России, а о самом ходе переговоров сказал мало и осторожно:

Подоляк упомянул о "некоторых позитивных результатах с точки зрения логистики гуманитарных коридоров", о необходимости помощи "людям, которые сегодня страдают от агрессии России".

Журналист Алексей Гудошников высказал мнение, что украинский переговорщик побоялся общаться с прессой после того, как в столице Украины был убит другой член делегации Денис Киреев.

"Потрясающий результат. Видимо, украинские переговорщики теперь, ко всему прочему, боятся быть застреленными своими же за "измену", — написал Гудошников в своем ТГ-канале.

Предположение журналиста не лишено логического основания, поскольку в понедельник стало известно, что один из организаторов, а скорее даже инициатор, переговоров — депутат Верховной рады Евгений Шевченко был арестован сотрудниками СБУ.

Официальная версия:

при попытке пересечения границы с Польшей СБУ захвачен украинский депутат Шевченко и доставлен в Киев.

О его судьбе ничего неизвестно с 4 марта.