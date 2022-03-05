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Автор Денис Постольский

Киев подтвердил гибель участника делегации на переговорах с Россией

Политика

Участник украинской делегации на переговорах с Россией от первой встречи, разведчик Денис Киреев погиб при выполнении специальных задач, сообщило на своей странице в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также сообщается о гибели еще двух разведчиков — Алексея Доли и Валерия Чибинеева.

Ранее украинский журналист и политический эмигрант Анатолий Шарий сообщил, что переговорщика Киреева на самом деле казнили. "Прямо в центре Киева казнили, выстрелом в голову, у Печерского суда", — заявил Шарий.

Первые переговоры между Москвой и Киевом прошли в Гомельской области Белоруссии 28 февраля.

На втором раунде Россия и Украина договаривались о создании гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя и Волновахи. 5 марта Москва обвинила Киев в срыве эвакуации.

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