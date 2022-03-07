Слуцкий: биологическая программа Украины — веское основание для спецоперации

Программа по созданию компонентов биологического оружия на Украине является веским основанием для проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам, член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий.

По его словам, 24 февраля сотрудникам украинских лабораторий приказали немедленно уничтожить особо опасные патогены, такие как возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных заболеваний.

"Получаем всё новые и новые подтверждения того, что у РФ были более чем веские основания для проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины", — отметил Слуцкий в Telegram-канале.

Политик также подчеркнул: власти РФ уже неоднократно предупреждали о том, что биологические лаборатории США сегодня располагаются в некоторых странах постсоветского пространства.

Слуцкий считает, что мировое сообщество ранее закрывало глаза на запрещённые разработки. Он призвал ООН как можно скорее обратить внимание на эту проблему.

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