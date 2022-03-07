Программа по созданию компонентов биологического оружия на Украине является веским основанием для проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам, член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий.
По его словам, 24 февраля сотрудникам украинских лабораторий приказали немедленно уничтожить особо опасные патогены, такие как возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных заболеваний.
"Получаем всё новые и новые подтверждения того, что у РФ были более чем веские основания для проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины", — отметил Слуцкий в Telegram-канале.
Политик также подчеркнул: власти РФ уже неоднократно предупреждали о том, что биологические лаборатории США сегодня располагаются в некоторых странах постсоветского пространства.
Слуцкий считает, что мировое сообщество ранее закрывало глаза на запрещённые разработки. Он призвал ООН как можно скорее обратить внимание на эту проблему.
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