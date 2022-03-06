Клинцевич: биолаборатории США на территории Украины готовили нападение на Россию

Военная специальная операция российских военных на Украине предотвратила глобальную катастрофу. А могло к ней привести функционирование там западных лабораторий.

В этом убеждён бывший сенатор, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что американские военные очень обеспокоены ситуацией с вероятной потерей контроля над лабораториями, расположенными в Киеве и Одессе. Сообщается, что всего этих оснащенных лабораторий было 16 штук. А контролировали ход работ сотрудники посольства США на Украине.

"Деятельность объектов не отслеживалась ни органами здравоохранения, ни медслужбами Украины. Американцы производили бактериологическое и биологическое оружие, собирали необходимый материал и проводили различные тестирования. Ситуация развивалась совершенно бесконтрольно", — говорит экс-сенатор.

В самое ближайшее время Пентагон намеревался использовать часть этих разработок на территории РФ. И планировалось сделать это испытанием.

Клинцевич подчеркнул, что нашим военнослужащим необходимо отыскать документы, подтвердающие, что Запад занимался разработкой запрещенных препаратов. Доказательства позволят призвать Вашингтон к ответу.

"Сегодня есть опасность выхода лабораторных образцов на свободу. Вы понимаете, чем это грозит? Они могут в любой момент проявиться на территории Украины. Однако это позволит моментально создать доказательную базу и подтвердить все нарушения. Американцы даже не стесняются говорить, чем они занимались на территории Украины!" — убеждён эксперт.

Однако истину, а особенно то, насколько критична была ситуация, попытаются скрыть. И прекращение работы этих возмутительных лабораторий, готовых к применению смертельного оружия — одна из главных задач спецоперации.

Запад действительно планировал атаковать нас при помощи биологического оружия, уверен Клинцевич. По его мнению, специальная операция сорвала планы Пентагона.

"Понятно, что многие представители украинских властей знали или догадывались. Но мир-то не знал! Существуют конвенции, который запрещают хранение и использование подобного оружия. Американцы не просто занимались разработками. Они намеревались его применить. Это угроза нового уровня. Мы в 2017 году полностью уничтожили химическое оружие. Почему они не следуют законам? Российская операция на Украине предотвратила глобальную биологическую катастрофу", — подытожил Клинцевич.