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Автор Ольга Лебедева

США разрешили членам НАТО поставлять истребители Украине, а они не хотят

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что Вашингтон дал "зеленый свет” членам НАТО на поставку Украине истребителей и что США "будут работать над заменой любых самолетов, отправленных в Киев".

США разрешили членам НАТО поставлять истребители Украине, а они не хотят

По словам главы американской дипломатии, Вашингтон уже работает с польскими официальными лицами, чтобы заменить каждый "потерянный" польский самолет, предоставленный Киеву, американским.

Напомним, что власти Киева очень хотят, чтобы США вмешались военным путем, для чего президент Зеленский призвал американских законодателей ввести "бесполетную зону” над Украиной. Такая мера приведет к тому, что США и их союзники по НАТО возьмут на себя обязательство сбивать российские самолеты. Москва предупредила, что будет воспринимать такое решение как акт войны.

Пока США и НАТО просьбу Украины отклоняют, заявляя, что не будут отправлять войска в эту страну.

Самолёты — это другое

До недавнего времени поставка истребителей украинцам была делом проблематичным:

  • на европейских украинские пилоты летать не умеют, так как используют советские МиГ-29 и Су-24, Су-25 и Су-27, а Болгария, Польша и Словакия, у которых есть Су-25 и МиГ-29 делиться ими не планировали.

Воскресное заявление Блинкена, вероятно, означает, что Польша свои планы поменяла. И это один итогов поездки госсекретаря США по Европе.

Однако, страны Евросоюза "разрешением" воспользоваться не планируют. Согласно заявлению главы ЕК Шарля Мишеля, максимум, на что могут рассчитывать ВВС Украины - поставки запчастей для уже имеющихся у них самолётов.

 

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ЕС отказывается финансировать поставки боевых самолетов Украине
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато польша энтони блинкен
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