WSJ: поляки предложили отдать самолёты времён СССР Киеву взамен на F-16 от США

Польша предложила американским властям "сделку", согласно которой, польская сторона поставит Киеву самолёты "эпохи СССР", а США взамен на это предоставит им истребители F-16.

Как сообщили источники в американской администрации, сейчас США рассматривает условия возможного соглашения.

"США изучают сделку, в рамках которой Польша отправит Украине самолеты советской эпохи в обмен на американские истребители F-16", — пишет The Wall Street Journalсо ссылкой на анонимного собеседника.

Как уточняют авторы статьи, подобное решение требует согласование администрации президента США и рассмотрение конгрессменов.

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