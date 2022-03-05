Сатановского возмутило увеличение поставок газа из России через Украину и Польшу

Политолог Евгений Сатановский удивился тому факту, что газопроводы Украины и Польши продолжают наполняться российским газом, невзирая на спецоперацию и западные санкции. Количество энергоносителя не только осталось на том же уровне, но и выросло.

После начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине количество транзитного газа через украинскую ГТС выросло практически вдвое. Дополнительно "Газпром" забронировал мощности польского участка газопровода "Ямал — Европа", до настоящего момента он простаивал три месяца, пишет MSnews.

"Я понять не могу — что происходит с нашими поставками газа через Украину? А через Польшу? Почему у нас поставки газа через Украину и Польшу увеличены? Это мы так специально в особо извращённой форме отвечаем на удары по российской экономике?" — возмутился политолог.

Коммерческая выгода через торговлю с Западом — странный подход для предпринимателей, находящихся под санкциями, отметил эксперт. Когда на страну оказывается колоссальное внешнеполитическое и внешнеэкономическое давление, все интересы бизнес-структур обязаны полностью совпадать с государственными.

"Я понимаю, частные интересы, ведомственные интересы, личные интересы чиновников, топ-менеджеров, бизнесменов вовсе не обязаны совпадать с национальными. Но когда эти люди уже попали в санкционные списки, когда этих людей и их страну пытаются душить, может, они уже начнут мозгами работать?" — негодует Евгений Сатановский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен