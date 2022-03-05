Путин упростил въезд в Россию гражданам из ЛНР, ДНР и Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о въезде в страну для иностранных граждан и лиц без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины. Также в документе говорится о выезде из России и длительности пребывания в стране. Документ был опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно подписанному указу, въезд для перечисленных групп будет осуществляться без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым РФ в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истёк.

Кроме того, в документе сказано, что пребывать в России они смогу до 15 дней с даты пересечения государственной границы.

Ранее президент Украины подписал указ, что иностранцы, которые хотят воевать в составе международного легиона на Украине против России, могут въезжать в страну без визы.

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