Евросоюз не может отказаться от российского газа "прямо завтра", однако, должен снижать градус зависимости постепенно, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции.
Как подчеркнул представитель Евросоюза, ведомство должно для этого воспользоваться всеми возможными способами.
"Мы не можем снять её (зависимость. — Прим. ред.) со дня на день, но её нужно сокращать всеми возможными способами, которые у нас есть", — цитирует Борреля РИА Новости.
Правда, какие именно способы глава дипломатии ЕС имеет в виду и какая стратегия отказа от российского голубого топлива есть у ведомства, он не уточнил.
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