В Евросоюзе посетовали, что не могут сразу отказаться от газа РФ

Евросоюз не может отказаться от российского газа "прямо завтра", однако, должен снижать градус зависимости постепенно, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции.

Как подчеркнул представитель Евросоюза, ведомство должно для этого воспользоваться всеми возможными способами.

"Мы не можем снять её (зависимость. — Прим. ред.) со дня на день, но её нужно сокращать всеми возможными способами, которые у нас есть", — цитирует Борреля РИА Новости.

Правда, какие именно способы глава дипломатии ЕС имеет в виду и какая стратегия отказа от российского голубого топлива есть у ведомства, он не уточнил.

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