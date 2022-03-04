ЕК приостановила программы трансграничного сотрудничества с РФ и Белоруссией

Еврокомиссия решила приостановить программы трансграничного сотрудничества с РФ и Белоруссией.

Согласно коммюнике Еврокомиссии, речь идёт о восьми программах с РФ с общим объёмом финансирования 178 млн евро, а также двух программах с Белоруссией, финансирование которых со стороны ЕС составляло 257 млн евро. Решение о приостановке этих программ вступает в силу "немедленно".

Как поясняется в сообщении ЕК, приостановка программ трансграничного сотрудничества предусмотрена в случаях, когда их участниками нарушаются "международное право, права человека и демократические принципы".

"Приостановка всех трансграничных и транснациональных программ и платежей для России и Белоруссии и в то же время усиление поддержки Украины — это конкретное выражение европейской политики сплочения и солидарности с украинским народом", — цитирует "Интерфакс" заявление члена Еврокомиссии по вопросам сплочения и реформам Элизы Феррейры.

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