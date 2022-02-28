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Автор Юлия Миленина

В Британии назвали бессмысленными сообщения российских СМИ о ядерном оружии

Мир

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес прокомментировал сообщения, распространённые в некоторых российских СМИ, на тему возможного применения ядерного оружия во время украинского кризиса.

В Британии назвали бессмысленными сообщения российских СМИ о ядерном оружии

По его словам, такие материалы представляют собой "бессмысленные спекуляции", которые сегодня совершенно не нужны, передаёт Sky News.

"Я не буду идти по пути спекуляций относительно использования ядерного оружия. Это не только бессмысленные, но и ненужные алармистские спекуляции", — подчеркнул Уоллес.

Также он оценил приказ президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства из-за того, что должные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в отношении России. По словам Уоллеса, Британия не собирается принимать какие-либо дополнительные меры после этих слов главы РФ. Политик отметил, что силы сдерживания на Западе и так находятся в высокой степени готовности.

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"Ядерное оружие не поможет в гибридной войне"
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сергей шойгу ядерное оружие владимир путин великобритания мид великобритании
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