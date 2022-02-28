В Британии назвали бессмысленными сообщения российских СМИ о ядерном оружии

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес прокомментировал сообщения, распространённые в некоторых российских СМИ, на тему возможного применения ядерного оружия во время украинского кризиса.

По его словам, такие материалы представляют собой "бессмысленные спекуляции", которые сегодня совершенно не нужны, передаёт Sky News.

"Я не буду идти по пути спекуляций относительно использования ядерного оружия. Это не только бессмысленные, но и ненужные алармистские спекуляции", — подчеркнул Уоллес.

Также он оценил приказ президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства из-за того, что должные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в отношении России. По словам Уоллеса, Британия не собирается принимать какие-либо дополнительные меры после этих слов главы РФ. Политик отметил, что силы сдерживания на Западе и так находятся в высокой степени готовности.

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