Минобороны РФ: бойцы ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населённые пункты

Ряд населённых пунктов в Луганской и Донецкой областях Украины перешёл под контроль ЛНР и ДНР за последние сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооружённых сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населёнными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артём", — заявил на брифинге представитель российского военного ведомства.

По его словам, бойцы ДНР продвинулись вглубь Украины на 19 километров и взяли под контроль населённый пункт Новый Айдар. Кроме того, они блокировали Волноваху.

Конашенков сообщил также о взятии под контроль российскими военными городов Бердянск и Энергодар в Запорожской области. Представитель Минобороны отметил, что силы РФ контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС.

"Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме", — сообщил Конашенков.

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