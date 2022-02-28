Российские войска создали угрозу основным украинским силам

Силами ЛДНР и РФ 27 февраля было освобождено ещё три населённых пункта ДНР — Нижнее, Гранитное и Гнутово. По мнению экспертов, сейчас основной задачей является окружение сил ВСУ и групп националистов, находящихся в Донбассе. После того как это будет достигнуто, положение нынешнего украинского правительства ещё больше осложнится.

По мнению главы центра исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, самые боеспособные украинские войска в Донбассе в данный момент почти изолированы.

"Операция по окружению становится главной, и мы, скорее всего, близки к её завершению. Если группировке не дать отойти вглубь страны и разбить её, Украина лишается главного резерва, а у нас, наоборот, освобождаются огромные силы. В их число входят и войска ЛНР и ДНР", — рассказал Кашин "Известиям".

Специалист также пояснил, почему спецоперация не ограничивается только территорией Донбасса. По словам Кашина, это делается для полного уничтожения военной инфраструктуры и демилитаризации всей Украины, для последующего проведения политических реформ. Эксперт пояснил, что это очень масштабная задача, на выполнение которой может потребоваться не меньше месяца.

Кашин напомнил, что украинская сторона не гнушается использовать для дезинформации мировой общественности большое количество фейков.

"Оценивать ситуацию сложно, потому что сейчас вбрасывается потрясающее количество фейков. А минобороны Украины было не раз поймано на откровенной и преднамеренной лжи", — отметил специалист.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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