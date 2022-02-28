Авиакомпания "Победа" отменила все рейсы в Европу

Российская авиакомпания "Победа" предупредила об отмене всех рейсов в европейские страны. Об этом заявили в пресс-службе корпорации.

"Все рейсы "Победы" в Европу отменены. Клиентам оформляется автоматически полный возврат денег", — сказали представители лоукостера, слова которых цитирует ТАСС.

Ранее члены Европейского союза решили закрыть воздушное пространство для авиакомпаний РФ, рассказали в эфире телеканала ARD. Ограничительные меры в отношении России ввели после признания Москвой суверенитета ЛНР и ДНР и объявления военной спецоперации. Как подчеркнули в Кремле, власти подготовились к санкциям.

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