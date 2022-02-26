Страны Евросоюза закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщает телеканал ARD.
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Если сейчас Россия быстро не закроет пройденные тылы, то через какое-то время наши группировки окажутся фактически в состоянии полуокружения, считает военный эксперт Игорь Стрелков.
Если сейчас Россия быстро не закроет пройденные тылы, то через какое-то время наши группировки окажутся фактически в состоянии полуокружения, считает военный эксперт Игорь Стрелков.