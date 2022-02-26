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Автор Игорь Рябов

Евросоюз закрывает воздушное пространство для авиакомпаний России - ARD

Мир

Страны Евросоюза закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщает телеканал ARD.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
евросоюз
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