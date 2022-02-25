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Автор Юлия Миленина

Евросоюз не готов к затяжному конфликту на Украине, заявили в Китае

Мир

Власти Евросоюза не готовы к затяжному вооружённому конфликту на Украине, они будут пытаться предотвратить эскалацию. Об этом заявил обозреватель Центрального телевидения Китая Сун Синь.

Евросоюз не готов к затяжному конфликту на Украине, заявили в Китае

По его мнению, если ЕС не сможет остановить конфликт, то события могут выйти из-под контроля. Обозреватель считает, что в таком случае не исключена возможность применения ядерного оружия, передаёт ТАСС.

"Евросоюз должен держать открытыми все коммуникационные каналы для предотвращения ядерной опасности. Столкновение с РФ приведёт к бешеной инфляции, ещё большему притоку беженцев, росту цен на энергоносители, увеличению оборонного бюджета. В ЕС к этому не готовы", — отметил журналист из Китая.

Сунь Синь убеждён: после ввода санкций руководство РФ не изменит свою геополитическую стратегию, однако граждане страны столкнутся со значительными проблемами.

Он также предположил, что власти России, как и ЕС, тоже вряд ли заинтересованы в затяжном конфликте.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы китай украина евросоюз ядерное оружие
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