Евросоюз не готов к затяжному конфликту на Украине, заявили в Китае

Власти Евросоюза не готовы к затяжному вооружённому конфликту на Украине, они будут пытаться предотвратить эскалацию. Об этом заявил обозреватель Центрального телевидения Китая Сун Синь.

По его мнению, если ЕС не сможет остановить конфликт, то события могут выйти из-под контроля. Обозреватель считает, что в таком случае не исключена возможность применения ядерного оружия, передаёт ТАСС.

"Евросоюз должен держать открытыми все коммуникационные каналы для предотвращения ядерной опасности. Столкновение с РФ приведёт к бешеной инфляции, ещё большему притоку беженцев, росту цен на энергоносители, увеличению оборонного бюджета. В ЕС к этому не готовы", — отметил журналист из Китая.

Сунь Синь убеждён: после ввода санкций руководство РФ не изменит свою геополитическую стратегию, однако граждане страны столкнутся со значительными проблемами.

Он также предположил, что власти России, как и ЕС, тоже вряд ли заинтересованы в затяжном конфликте.

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