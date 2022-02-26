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Автор Светлана Нерадовская

Украинские военные охраняют ЧАЭС вместе с россиянами

Мир

Украинские и российские военные сообща охраняют Чернобыльскую АЭС. Они рассказали журналистам, что в ходе российской спецоперации на Украине здесь ни разу не стреляли.

Украинские военные охраняют ЧАЭС вместе с россиянами

"Взаимопонимание есть. Всё хорошо. Никаких накладок. Парни помогают, всё нормально", — рассказал "Известиям" один из несущих службу на ЧАЭС украинских военнослужащих.

Военные Украины и России вместе патрулируют и осуществляют дежурство на стратегически важных точках Чернобыльской АЭС: в районе хранилища ядерных отходов, на проходных и пунктах контроля.

Контроль над Чернобыльской АЭС был установлен российскими войсками 24 февраля. С этого момента российские военные помогают сотрудникам отдельного охранного батальона атомной электростанции нацгвардии Украины охранять объект: хранилище отработанного ядерного топлива, саркофаг, энергоблоки.

Сейчас ЧАЭС продолжает работать как и до этого, без происшествий, нарушений радиоактивного фона вблизи атомной электростанции замечено не было.

Обнародованные ранее данные Киева о боях рядом с ЧАЭС, равно как и предостережения украинской стороны о возможном повторении трагических событий 1986 года оказались ложными.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина, после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о помощи.

В Минобороны уже неоднократно заявляли, что никаких ракетных, артиллерийских или авиа ударов российскими силами по городам Украины не наносится, и мирное население во время операции не пострадает, так как её целью является исключительно вывод из строя военной инфраструктуры.

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Чернобыльская АЭС взята на совместный контроль военными России и Украины
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу россия украина чернобыльская аэс
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