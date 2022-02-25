Глава Минфина ФРГ заявил о "полноценной" блокаде банков РФ из-за санкций Запада

Результатом западных санкций стала "полноценная" блокада российских банков, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

"У нас уже полноценная блокада российских банков. Таким образом, деловые отношения с Россией практически закончены",- цитирует главу немецкого Минфина РИА Новости.

Линднер допустил возможность транзакций с российскими банками в некоторых случаях, например, при оплате поставок газа или в случае переводов немецких компаний своим "дочкам" в РФ.

Министр не исключил принятия новых ограничительных мер в отношении РФ.

"Новые меры возможны, но их влияние нужно обдумывать. Речь идёт о том, чтобы последствия несла российская экономика", — пояснил Линднер.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем 24 февраля глава государства объявил о начале российской специальной военной операции на Украине из-за обострения обстановки в Донбассе.

В связи с этими действиями РФ Запад ввёл санкции против российских банков ВТБ, Новикомбанка, "Открытие", Промсвязьбанка, "Россия", Сбербанка и Совкомбанка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен