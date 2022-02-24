Шойгу отдал приказ с уважением относиться к украинским военным

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу отдал распоряжение всем командующим в российских войсках с уважением относиться к военнослужащим Украины. Об этом проинформировал официальный представитель минобороны Игорь Конашенков.

"С учётом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением", — передал слова Шойгу Конашенков.

Ввиду вышесказанного, для всех украинских военнослужащих, которые согласятся сложить оружие, приказано создать безопасные коридоры для беспрепятственного выхода, и обеспечить их скорейшее возвращение к своим семьям.

Как напоминает РИА Новости, военная спецоперация на Украине была начата по приказу Владимира Путина утром 24 февраля. Цель операции — демилитаризация страны. Президент пояснил, что на подобные решительные действия были вызваны просьбой ДНР и ЛНР о помощи. Глава РФ возложил ответственность за возможные жертвы на нынешние украинские власти, назвав их приказы преступными.

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