Боррель прокомментировал просьбы ДНР и ЛНР о российской помощи

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обращение лидеров ДНР и ЛНР к России с просьбой о военной помощи являются опасным шагом, направленным против суверенитета Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина помочь противостоять агрессии со стороны украинской армии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и не допустить гуманитарную катастрофу в Донбассе.

По словам Борреля, если Россия откликнется на просьбу, то "поставит под угрозу тысячи жизней". Он предостерёг Москву от дальнейших действий, которые направлены на эскалацию ситуации на юго-востоке Украины.

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