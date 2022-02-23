Шесть человек, которых задержали во время январских массовых беспорядков, умерли в казахстанских СИЗО из-за использования следователями недозволенных методов дознания. Об этом заявил глава службы спецпрокуроров Генпрокуратуры республики Ризабек Ожаров.
По его словам, несколько дней назад ведомство приняло к производству уголовные дела по факту происшествий в СИЗО. Он отметил, что раньше их расследовали сотрудники органов антикоррупционной службы.
При этом Ожаров подчеркнул: прокуратура получила не все подобные дела, а лишь по тем случаям, где зарегистрированы тяжкие последствия.
"По нашим сведениям, при таких обстоятельствах погибли два человека в условиях ИВС Алматы, трое — в Восточно-Казахстанской области, один человек — в Талдыкоргане", — пояснил специалист в интервью "Казахстанской правде".
Также Ожаров добавил, что прокуратура взяла на расследование ещё одно резонансное дело о пытках, "сопряжённых с применением утюга", в отношении жителя Казахстана, который сейчас находится в СИЗО. Он пообещал провести необходимые проверки и проинформировать СМИ о результатах.
"Массового характера такие преступления не носят", — заключил представитель Генпрокуратуры Казахстана.
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