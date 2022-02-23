Министерство иностранных дел Кубы обнародовало обращение к США и НАТО с призывом "прислушаться" к требованиям России по гарантиям безопасности.
В ведомстве подчеркнули, что Альянс навязывает российской стороне "расширение" на Восток, а Штаты "угрожают, манипулируя международным сообществом".
Как подчеркнули в МИД Кубы, Россия всецело имеет право на самооборону.
"Стремление США навязать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации является угрозой национальной безопасности этой страны, а также региональному и международному миру… Призываем США и НАТО серьёзно и реалистично отнестись к обоснованным требованиям по гарантиям безопасности со стороны Российской Федерации", — говорится на сайте МИД.
В ведомстве отметили, что США уже долгое время ведут целенаправленную "антироссийскую пропаганду", пугают мир "вторжением" на Украину и вводят "односторонние" необоснованные санкции.
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