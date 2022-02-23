В ООН должны признать российский статус Крыма как аксиому, не требующую доказательств. С таким требованием выступил сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец.
По его словам, присоединение к РФ — это осознанный выбор народа Крыма. Как отметил Чегринец, рано или поздно всему миру придётся признать, что полуостров является частью России, передаёт РИА Новости.
"Это международная и историческая аксиома, которую любому минимально понимающему в международном праве объяснять не надо", — сказал общественный деятель.
Он также добавил, что Крым всегда был и будет российским. Чегринец подчеркнул: эту "справедливую сентенцию" де-факто приняли уже во многих странах, а вскоре утвердят и де-юре.
В 2014 году после референдума Россия включила в свой состав Крымский полуостров. Этому событию предшествовали долгие антиправительственные акции на Украине.
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