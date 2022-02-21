В парламенте Крыма заявили, что полуостров не нуждается в признании США

Крымский полуостров не нуждается в признании и одобрении со стороны американцев. Об этом заявил руководитель парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Политик отреагировал на высказывания государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что американцы даже не рассматривают возможность признания Крыма как части РФ. Гемпель подчеркнул в интервью РИА Новости, что Крым — законная и неотъемлемая территория России.

"И крымчанам не нужны признания и одолжения со стороны американцев", — сказал он.

Также представитель крымского парламента прокомментировал отказ США признавать независимость Донбасса для предотвращения военного конфликта. Гемпель отметил, что население ДНР и ЛНР защищает свою землю и детей, а Вооружённые силы Украины ставят под угрозу существование самой страны, игнорируя Минские соглашения.

"В Европе с каждым днём всё чаще слышатся здравые голоса в отношении агрессивной политики США, НАТО и Украины", — заключил политик.

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