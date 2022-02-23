Министр образования Латвии Анита Муйжниеце развернула "масштабную войну" против использования и изучения в образовательных учреждениях русского языка. Политик предложила альтернативу "замены", за что получила волну критики от пользователей соцсетей.
Так, Муйжниеце заявила, что русский язык, как второй иностранный, можно заменить, к примеру, на арабский или японский. Как подчеркнули комментаторы, если перспективы японского "очень туманны", то арабский вполне может стать доминирующим в стране из-за наплыва мигрантов, что не очень "вдохновило" рядовых граждан.
"Ещё много языков можно изучать — кошачий, собачий… Прям шоу "Борьба с русским языком", год выпуска 2030…", — цитируют комментарии под соответствующей новостью argumenti.ru.
Как отметили латышские читатели, если страна допустит введение арабского языка, то "времена русского" покажутся "благом".
"Неумная и хуторская тётка Муйжниеце! Строит планы на 2030 год! Она нормальная?", — задаются вопросом пользователи.
Как отметили пользователи Сети, в стране 40% граждан говорят на русском языке.
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