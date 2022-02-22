Обстановка в Донбассе накаляется, считает заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
"Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках, к великому сожалению, очень сложная, она имеет тенденцию к обострению. Мы должны взять под защиту жителей этих молодых государств, многие из них, сотни тысяч, являются гражданами РФ", — заявил Панков 22 февраля во время заседания Совета Федерации.
Замглавы минобороны рассказал, что Киев стянул к линии соприкосновения 60-тысячные силы, а также тяжёлую бронетехнику, системы залпового огня и ракетные комплексы.
Панков с сожалением констатировал, что переговоры по Донбассу "зашли в тупик", так как украинское руководство выбрало "путь насилия и кровопролития".
"Обстрелы нарастают день ото дня, они ведутся по всем направлениям, достигая до 2 тысяч снарядов в день. Из них 316 из тяжелых видов вооружения, прямо запрещенных Минскими соглашениями", — добавил замминистра, которого цитирует "Интерфакс".
Он отметил, что помимо основных сил, следует опасаться также деятельности диверсионных и террористических группировок.
21 февраля Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, 22 февраля были подписаны и ратифицированы договоры о дружбе и взаимопомощи между РФ и республиками Донбасса.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.