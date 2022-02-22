Минобороны РФ: мы должны взять под защиту жителей ДНР и ЛНР

Обстановка в Донбассе накаляется, считает заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках, к великому сожалению, очень сложная, она имеет тенденцию к обострению. Мы должны взять под защиту жителей этих молодых государств, многие из них, сотни тысяч, являются гражданами РФ", — заявил Панков 22 февраля во время заседания Совета Федерации.

Замглавы минобороны рассказал, что Киев стянул к линии соприкосновения 60-тысячные силы, а также тяжёлую бронетехнику, системы залпового огня и ракетные комплексы.

Панков с сожалением констатировал, что переговоры по Донбассу "зашли в тупик", так как украинское руководство выбрало "путь насилия и кровопролития".

"Обстрелы нарастают день ото дня, они ведутся по всем направлениям, достигая до 2 тысяч снарядов в день. Из них 316 из тяжелых видов вооружения, прямо запрещенных Минскими соглашениями", — добавил замминистра, которого цитирует "Интерфакс".

Он отметил, что помимо основных сил, следует опасаться также деятельности диверсионных и террористических группировок.

21 февраля Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, 22 февраля были подписаны и ратифицированы договоры о дружбе и взаимопомощи между РФ и республиками Донбасса.

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