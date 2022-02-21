Politico: в Мюнхене Зеленский нанёс оскорбление Западу

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с критикой в адрес западных союзников, чем разозлил их, сообщает Politico.

По словам автора статьи, Зеленский в своей речи не называл имён, однако всем было понятно, кому было адресовано его язвительное выступление. Так, украинский лидер"уколол" Германию за отказ поставлять летальное вооружение Украине. Кроме того, президент укорил США за то, что они не хотят вводить превентивные санкции против России.

Также в ходе выступления Зеленский подчеркнул, что готов поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, и сообщил об отсутствии убитых и раненых Донбассе.

Ранее на Мюнхенской конференции Зеленский пригрозил выходом Украины из Будапештского меморандума и отказом от безъядерного статуса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен