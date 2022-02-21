Европа не позволит Украине обладать ядерным оружием, заявил посол РФ в Берлине

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что здравомыслящая общественность в Европе вряд ли поймёт и примет желание Украины вернуться к обладанию ядерным оружием.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил явил о своём намерении инициировать переговоры стран-участниц Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Украинский лидер предупредил, что если мероприятие не состоится или после него Киев не получит гарантий безопасности, то Украина будет поставит под сомнение все решения Будапештского меморандума.

"Попытка Украины возобновить разговоры об обладании ядерным оружием… вряд ли найдёт понимание у здравомыслящий европейской общественности", — отметил Нечаев в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее на Мюнхенской конференции Зеленский пригрозил выходом Украины из Будапештского меморандума и отказом от безъядерного статуса.

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