ИА Bloomberg со ссылкой на трёх чиновников администрации Белого дома, "пожелавших остаться неназванными", сообщил, что, согласно данным разведки США, целью вторжения России на Украину может быть не только Киев, но и другие города.
По данным инсайдеров новостного агентства, "первыми в списке" значатся Харьков, Одесса и Херсон. Почему именно они — не уточняется.
Как отмечает Bloomberg, оценка американской разведки "может частично основываться на анализе типа российских сил на границе с Украиной":
"Аналитики США предполагают, что любое вторжение в больших масштабах может быть поддержано авиацией и сопровождаться киберпреступлениями".
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Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.
Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.