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Автор Ольга Лебедева

Bloomberg: В случае вторжения целью России может быть не только Киев

Мир

ИА Bloomberg со ссылкой на трёх чиновников администрации Белого дома, "пожелавших остаться неназванными", сообщил, что, согласно данным разведки США, целью вторжения России на Украину может быть не только Киев, но и другие города.

По данным инсайдеров новостного агентства, "первыми в списке" значатся Харьков, Одесса и Херсон. Почему именно они — не уточняется.

Как отмечает Bloomberg, оценка американской разведки "может частично основываться на анализе типа российских сил на границе с Украиной":

"Аналитики США предполагают, что любое вторжение в больших масштабах может быть поддержано авиацией и сопровождаться киберпреступлениями".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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