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Автор Ольга Лебедева

Захарова посоветовала западным СМИ читать друг друга, чтоб не позориться

Политика

В воскресенье американский телеканал CBS сообщил со ссылкой на данные американской разведки, что "российские командиры получили приказ приступить к вторжению на Украину" и, следуя сложившейся в западных СМИ традиции, написал, что "Путин ещё может передумать".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту публикацию:

 

В своем комментарии Захарова ссылается на публикацию немецкого таблоида Bild, который в начале февраля опубликовал предполагаемый план, разработанный российскими властями на этапе после возможного вторжения на Украину.

К слову, напомним, аналогичные публикации с упорством, достойным лучшего применения регулярно появляются в различных авторитетных западных СМИ. И почти каждая из них снабжена подробной картой нападения. Не упускаю возможности "покреативить" и политики, например,

Британское Минобороны опубликовало карту "Ось вторжения Путина"

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Полный РАЗНОС! Соловьёв о ПЕРЕНОСЕ российского вторжения на Украину!
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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