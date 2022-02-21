Захарова посоветовала западным СМИ читать друг друга, чтоб не позориться

В воскресенье американский телеканал CBS сообщил со ссылкой на данные американской разведки, что "российские командиры получили приказ приступить к вторжению на Украину" и, следуя сложившейся в западных СМИ традиции, написал, что "Путин ещё может передумать".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту публикацию:

В своем комментарии Захарова ссылается на публикацию немецкого таблоида Bild, который в начале февраля опубликовал предполагаемый план, разработанный российскими властями на этапе после возможного вторжения на Украину.

К слову, напомним, аналогичные публикации с упорством, достойным лучшего применения регулярно появляются в различных авторитетных западных СМИ. И почти каждая из них снабжена подробной картой нападения. Не упускаю возможности "покреативить" и политики, например,

Британское Минобороны опубликовало карту "Ось вторжения Путина"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен