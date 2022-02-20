Американский и ирландский журналисты "поругались" из-за цитаты Путина про СССР

Ирландский журналист Брайан Макдональд раскритиковал корреспондента The New York Times Питера Бейкера за глупую ошибку при цитировании президента Владимира Путина. Коллеги и иностранных СМИ "поспорили" из-за высказывания лидера России про развал СССР.

В своём микроблоге журналист NYT заявил, что Путин планирует "захватить" Украину, чтобы исправить "катастрофу" развала Советского Союза.

"Важно вспомнить, что он (Путин. - Прим. Ред.) назвал развал Советского Союза, освободивший миллионы, "величайшей геополитической катастрофой XX века", — написал американский журналист.

Однако его ирландский коллега ответил, что президент России явно говорил о другом и интерпретация его слов вовсе не верна.

"Вообще-то Путин назвал развал Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой XX века", потому что из-за него миллионы русских остались за границей новой России. Эту цитату постоянно неправильно истолковывают. То ли намеренно, то ли по незнанию", — написал ирландский журналист в Twitter со ссылкой на NYT.

Кроме того, Макдональд подчеркнул, что глава России назвал катастрофу "крупнейшей", а не "величайшей".

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