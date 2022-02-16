Политолог развеял тревогу немецкого СМИ о возможной холодной войне в Европе

Глава Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин в интервью Pravda.Ru прокомментировал статью журналиста немецкого СМИ Focus Ханса-Юргена Морица о вероятной холодной войне, которая начнётся в Европе из-за Польши и Венгрии.

"Мне сложно казать, прав журналист или нет. Всё-таки холодная война — это такой термин, который нужно употреблять в строго историческом контексте, применительно к взаимоотношениям между Советским Союзом и организацией Варшавского договора, с одной стороны, и США и блоком НАТО с другой стороны", — отметил эксперт.

Также он заявил, что помимо спора Варшавы и Будапешта с Евросоюзом о верховенстве права объединения над национальными интересами, у стран-партнёров есть и другие "камни преткновения". Специалист связал их с неподготовленностью Польши и Венгрии к членству в ЕС. Политолог перечислил следующие разногласия:

европейский "зелёный" курс, обязательный переход на экологически чистые источники энергии;

нежелание стран принимать систему квот по распределению беженцев.

"Противоречий очень много. Я думаю, что они, в конечном счёте, будут решены. Я предполагаю, что участие Польши, Венгрии в Европейском союзе продолжится. Это, конечно, никакая не холодная война, но это свидетельство определённых разломов и противоречий внутри Европейского союза", — заключил Квашнин.

Ранее журналист Мориц заявил, что действия властей Польши и Венгрии могут стать причиной скорой холодной войны в Европе. По словам публициста, премьер-министры этих стран Виктор Орбан и Матеуш Моравецкий используют воинственную риторику, когда говорят о западных партнёрах.

Мориц напомнил, что Моравецкий предостерегал Евросоюз от начала мировой войны. Орбан же обвинял ЕС в объявлении "священной войны, джихада", доминирования норм объединения над национальным правом.

"Этот вердикт (суда по верховенству законов ЕС. — Прим. ред.) станет поворотным моментом — возможно, началом холодной войны между нарушителями права в Будапеште и Варшаве и остальными их партнёрами по ЕС", — предупредил Мориц.

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