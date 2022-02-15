РФ не примет участия в запрошенных Украиной консультациях по Венскому документу

Россия не намерена участвовать в запрошенных Украиной консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Нет, не будем", — цитирует РИА Новости ответ дипломата на соответствующий вопрос.

Консультации по Венскому документу в ОБСЕ, о проведении которых запросили украинские власти, должны начаться в 17.00 15 февраля. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, они проводятся в связи с тем, что РФ не ответила на запрос Киева о предоставлении информации о своей военной деятельности. Украинский министр заявил, что в случае, если Москва не объяснит своих действий на встрече во вторник, то 18 февраля он предпримет следующий шаг.

"В пятницу я инициирую проведение совместного заседания Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности — основных органов ОБСЕ", — цитирует Кулебу ТАСС.

По словам руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, Москва не намерена участвовать в таком заседании, а также возражает против принятия решений в ходе него.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен