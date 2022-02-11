В Госдуме ответили на требование Украины информировать о военной деятельности

По мнению члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, Украина может готовить крупный фейк, сопровождающийся провокациями. Такой вывод Шхагошев сделал на основе требования Киева предоставить подробную информацию о перемещениях российских войск, а также недавних предостережений западных политических деятелей о возможности усугубления ситуации на Украине.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что украинские власти потребовали у России предоставить подробную информацию о её военной деятельности вблизи украинской границы и в Крыму, отведя ей на это 48 часов.

Депутат попросил Киев не волноваться насчёт военной деятельн6ости России.

"Всё вооружение России на наших границах, о котором они говорят, полностью контролируется Минобороны РФ, и никакого случайного выстрела не будет и быть не может — в отличие от другой стороны" — сказал Шхагошев, слова которого приводит РИА Новости.

Также парламентарий выразил опасение по поводу возможной подготовки Киевом серьёзных провокаций.

"Похоже на то, что формируется очередной крупный фейк, связанный с тем, что сейчас готовится какая-то серьезная провокация. Вполне возможно, что это все инициируется и националистическими группировками", — отметил Шхагошев.

Депутат подчеркнул, что накачивание Украины вооружением "со всего мира" ухудшает ситуацию в стране и провоцирует возникновение провокаций.

Ранее в ДНР и ЛНР неоднократно предупреждали, что Киев наращивает военные силы у линии соприкосновения, и создавшаяся ситуация напоминает "затишье перед бурей". Россия, в свою очередь, опасается провокаций на востоке Украины, которые станут поводом для обвинений в адрес РФ.

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