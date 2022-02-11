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Автор Светлана Нерадовская

В ДНР назвали положение на линии соприкосновения "затишьем перед бурей"

Мир

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас на линии соприкосновения наблюдается такая обстановка, которая напоминает затишье перед бурей.

В ДНР назвали положение на линии соприкосновения "затишьем перед бурей"

Также глава самопровозглашённой Донецкой народной республики отметил, что в регион стягиваются войска, направляемые Киевом.

"При таком скоплении сил и средств стреляют относительно мало… Ощущение, что затишье перед бурей. Продолжает поступать техника, количество личного состава продолжает увеличиваться", — сказал на пресс-конференции Пушилин, которого цитирует РИА Новости.

Также глава ДНР предупредил, что украинские силовики всё чаще проводят разведку возле линии соприкосновения в Донбассе, применяя для этого беспилотники зарубежного производства.

"Конечно, БПЛА, не только "Байрактары", но и американские, британские БПЛА ведут разведку вблизи линии соприкосновения", — добавил Пушилин во время пресс-конференции.

Из всего вышесказанного Пушилин сделал вывод, что Украина может напасть на Донбасс в любой момент, учитывая также просьбу президента США Джо Байдена, обращённую к американским гражданам, покинуть территорию страны. Он считает, что это может произойти сразу после принятия соответствующего политического решения.

 

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Предвоенная обстановка в Донбассе и смена риторики Киева: Денис Пушилин о ситуации на границе
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина донбасс денис пушилин
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