В ДНР назвали положение на линии соприкосновения "затишьем перед бурей"

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас на линии соприкосновения наблюдается такая обстановка, которая напоминает затишье перед бурей.

Также глава самопровозглашённой Донецкой народной республики отметил, что в регион стягиваются войска, направляемые Киевом.

"При таком скоплении сил и средств стреляют относительно мало… Ощущение, что затишье перед бурей. Продолжает поступать техника, количество личного состава продолжает увеличиваться", — сказал на пресс-конференции Пушилин, которого цитирует РИА Новости.

Также глава ДНР предупредил, что украинские силовики всё чаще проводят разведку возле линии соприкосновения в Донбассе, применяя для этого беспилотники зарубежного производства.

"Конечно, БПЛА, не только "Байрактары", но и американские, британские БПЛА ведут разведку вблизи линии соприкосновения", — добавил Пушилин во время пресс-конференции.

Из всего вышесказанного Пушилин сделал вывод, что Украина может напасть на Донбасс в любой момент, учитывая также просьбу президента США Джо Байдена, обращённую к американским гражданам, покинуть территорию страны. Он считает, что это может произойти сразу после принятия соответствующего политического решения.

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