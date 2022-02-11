Козак объяснил, зачем взял словарь английского языка на переговоры с Украиной

Представитель России на переговорах в "нормандском" формате Дмитрий Козак объяснил, зачем взял с собой в Берлин толковый словарь английского языка. Встреча Козака с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, а также представителями Германии и Франции, прошла 10 ферваля и продлилась около девяти часов.

Козак отметил, что пытался объяснить украинской стороне значения слова "консультации" и "обсуждение", которые схожи по смыслу. Замглавы администрации президента РФ уточнил, что представитель Украины исказил толкование терминов, прописанных в Минских соглашениях.

"Пришлось предъявить Кембриджский толковый словарь английского языка и показать значение этих слов. Эти слова одинаковые", — приводит "РИА Новости" слова Козака.

Козак на встрече в Берлине отметил, что слово "консультация" и есть обсуждением, в ходе которого стороны приходят к взаимопониманию.

Ранее сообщалось, что встреча политсоветников в Берлине не принесла никаких результатов — стороны не смогли согласовать итоговый документ. По версии российской стороны, Украина наотрез отказывается обсуждать особый статус Донбасса с непризнаными ДНР и ЛНР.