В ДНР заявили о переброске ВСУ комплексов С-300 в Донбасс

Украинские военные перебросили в Донбасс ЗРК С-300, заявили в Народной милиции ДНР.

"На аэродром Краматорск, для прикрытия командного пункта штаба ООС "Сармат", из Одесской области переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион С-300", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также сообщается, что в районе населённых пунктов Константиновка, Желанное, Ильинка, Хлебодаровка и Тополиное выявлены реактивные системы залпового огня ВСУ. В ДНР отметили, что они находятся на расстоянии менее 30 километров от линии боевого соприкосновения. Согласно сведениям Народной милиции, украинские военные намерены использовать реактивные артиллерийские дивизионы побатарейно.

"Не сомневаемся в том, что командование ВСУ при начале боевых действий нанесёт массированные огневые удары не только по передовым позициям Народной милиции, но и попытается уничтожить критически важные гражданские объекты на территории Республики", — говорится в сообщении.

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