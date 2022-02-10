В Венгрии выступили против дополнительных войск НАТО на своей территории

Власти Венгрии выступают против размещения на территории страны дополнительных сил НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны — это венгерская армия и Вооруженные силы Венгрии", — цитирует ТАСС заявление главы МИД.

По словам Сийярто, армия Венгрии способна обеспечить безопасность страны. Размещение дополнительных сил на территории республики ей не нужно.

Ранее Соединённые Штаты решили разместить дополнительные подразделения своих ВС на территорию Румынии, Польши и ФРГ. В частности, около 1000 американских военнослужащих планируется перебросить в Румынию из Германии. Около 2000 военных перебросят в Европу из Соединённых Штатов.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, эти силы предполагается задействовать в обеспечении обороны союзников по альянсу. Их участие в боевых действиях в случае вооружённого конфликта на Украине не предусмотрено.

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