Политолог: НАТО оккупирует Восточную Европу под предлогом защиты от РФ

Усиление группировки НАТО в Восточной Европе можно считать её оккупацией, осуществляемой под предлогом защиты от российской агрессии, заявил член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев, комментируя Pravda.Ru сообщение альянса о направлении в его восточную часть дополнительных сил.

"Такое ощущение складывается, что НАТО, а по сути, США оккупируют Восточную Европу, якобы, под предлогом защиты от агрессии России", — сказал политолог.

Он предположил, что группировка НАТО в Восточной Европе в дальнейшем может быть использована для агрессивных действий против России.

"Скорее всего, речь идёт о какой-то очень серьёзной провокации со стороны США, в данном случае НАТО. Скорее всего, эта провокация связана с Украиной. И они, скорее всего, попытаются обвинить в этой провокации именно Россию", — заявил Перенджиев.

Ранее в НАТО сообщили о направлении в Восточную Европу дополнительных истребителей и кораблей в связи с ситуацией вокруг Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.