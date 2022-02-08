Французскому президенту Эмманюэлю Макрону будет тяжело вести переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил посол РФ во Франции Алексей Мешков.
Дипломат подчеркнул, что в ходе диалога с российским лидером Владимиром Путиным Макрон имел возможность договариваться и рассчитывать на партнёра.
"Наши украинские соседи хорошо научились у старших братьев в том плане, что можно всё обещать с расчётом на то, чтобы потом ничего не выполнять", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Мешков напомнил, что уже в течение шести лет Киев отказывается от выполнения Минских соглашений.
Переговоры лидеров РФ и Франции состоялись в Москве в понедельник, 7 февраля. Во вторник, 8 февраля, запланирована встреча Макрона с президентом Украины Зеленским. Они обсудят напряжённую ситуацию, которая сложилась вокруг страны.
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