National Interest объяснил, что мешает Украине урегулировать кризис в Донбассе

Обозреватель журнала The National Interest Дэниел Р. Де Петрис написал, что США не стоит обманывать Украину обещаниями вступления в НАТО, так как это мешает мирному урегулированию ситуации в Донбассе и улучшению отношений с Россией.

Автор материала считает, что Киев должен исходить из своих геополитических условий, частью которых является географическая близость с Россией.

По мнению Петриса, Украине нужно сесть за стол переговоров с Россией и достичь "неприглядного, но необходимого компромисса" по поводу своей "геополитической ориентации".

Украинские политики могут взять пример с дипломатических контактов между РФ и США, который сохраняются, несмотря на серьёзные разногласия, считает обозреватель The National Interest.

Ранее анонимный дипломатический источник сообщил ТАСС, что Украина попросила США развернуть под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD с радиолокационными средствами, которые способны отслеживать обстановку над существенной частью РФ.

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