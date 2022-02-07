США и некоторые страны, входящие в состав НАТО, продолжают передавать Киеву оружие и военную технику для сдерживания РФ. Между Западом и Украиной появился "воздушный мост", сообщает Wall Street Journal.
В материале сказано, что 22 января американский лидер Джо Байден подписал документ о необходимости поддержки Украины. С тех пор Штаты доставили в страну порядка 650 тонн оружия и снаряжения с помощью восьми грузовых самолётов.
"США предоставили Киеву боеприпасы, гранаты, крупнокалиберные патроны, сотни тысяч противотанковых боеприпасов, дополнительные пули к стрелковому оружию советских времён", — отмечается в статье.
По информации WSJ, Британия и Прибалтика передали Украине "множество техники", а Польша и Чехия должны заняться поставками в ближайшее время.
Источник издания уточнил, что на Украине сейчас мало боеприпасов. Он подчеркнул: поставки вооружения должны быть продолжены, чтобы Киев был готов к "вторжению" РФ.
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