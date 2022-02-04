По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Запад должен донести до сведения России, в чём заключается суть санкций, которые будут наложены на РФ в случае её "агрессии" в сторону Украины.
Кулеба считает, что перспектива "строжайших" и "жесточайших" санкций, обещанных Западом, Москву уже давно не пугает. Он считает, что заявления о том, что России придётся несладко, если она осуществит нападение на Украину, "перестали работать". Ведь такие заявления Запад делает в последнее время часто, и Москва к ним уже привыкла.
"Россия это слышит уже на протяжении месяцев, они привыкли жить с этим посланием. Сейчас пришло время раскрыть санкции, которые будут введены против России, чтобы они на самом деле увидели, что Запад объединен, а санкции готовы. Настало время конкретики. В противном случае Россия будет думать, что это все несерьезно", — сообщил Кулеба в эфире американского телеканала CNBC.
Кроме того, министр иностранных дел Украины потребовал наложить на Россию часть заявленных санкций уже сегодня.
В последнее время Запад часто говорит, что если Россия будет проявлять "агрессию" по отношению к Украине, ей грозят небывалые санкции.
Россия, в свою очередь, обвинения в агрессии в адрес Украины неоднократно опровергала, называя их бездоказательными, и использующимися как предлог для расширения НАТО на восток.
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