На Украине опровергли запуск беспилотника на территорию Белоруссии

Украина не проводила запуска БПЛА на белорусскую территорию, заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

"Очередная провокация властей в Беларуси. На замену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА", — написал в Twitter представитель министерства.

Он призвал белорусские власти "не подыгрывать дестабилизирующим действиям России".

"Спокойствие на границе Белоруссии и Украины в интересах всего региона", — отметил Николенко.

В четверг, 3 февраля, белорусский МИД заявил о нарушении границы страны украинским беспилотником. По версии Минска, БПЛА был запущен для проведения разведки в районе военного полигона "Брестский". Белорусские военные принудили беспилотник к посадке.

МИД Белоруссии сообщил о вызове украинского посла в Минске Игоря Кизима из-за инцидента с БПЛА. В министерстве украинскому дипломату выразили решительный протест в связи с произошедшим и потребовали от Киева избегать подобных действий впредь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.