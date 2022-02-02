Политолог оценил возможность создания ВВС ЛНР

ЛНР стоило бы обзавестись собственными военно-воздушными силами в связи со складывающейся в Донбассе ситуацией, заявил политолог Юлий Федоровский, комментируя Pravda.Ru информацию Народной милиции самопровозглашённой республики о намерении ВСУ использовать авиацию во время возможного наступления.

Он напомнил, что в 2014 году у ЛНР оказался захваченный украинский истребитель.

"Неплохо бы сейчас вновь вспомнить эти славные дни и опять завести военно-воздушные силы Луганской народной республики", — сказал Федоровский.

Вместе с тем политолог заявил, что ему неизвестно о каких-либо реальных действиях властей самопровозглашённой республики в данном направлении.

По словам Федоровского, в настоящее время в окрестностях бывшего луганского аэропорта, где находится тренировочный полигон Народной милиции ЛНР, регулярно слышна стрельба.

"То есть наши республиканские вооружённые силы активно готовятся, чтобы в случае обострения дать достойный отпор", — отметил политолог.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, ссылаясь на разведданные, о планируемом украинским командованием забросе на территорию самопровозглашённой республики воздушного десанта ВСУ на вертолётах Ми-8 в случае наступления в Донбассе.

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