В Латвии из-за мигрантов режим ЧС продлили на три месяца

Латвийские власти решили продлить режим чрезвычайной ситуации возле границы с Белоруссией до 10 мая. Причиной послужил поток беженцев.

По данным LETA, члены правительства называют обстановку на границе напряжённой. По информации МИД страны, с августа 2021 года по январь этого года пограничники зафиксировали 4 962 попытки противозаконно попасть на территорию Латвии. Для поддержания режима чрезвычайной ситуации необходимо свыше трёх миллионов евро. Её объявили в следующих регионах:

Лудзенский край,

Краславский край,

Аугшдаугавский край,

Даугавпилс.

Миграционный кризис начался не только в Латвии, но и в Польше и Литве. Власти этих стран обвинили в сложившейся ситуации президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее белорусский лидер указал на попытки американских властей сделать Минск участником конфликта с помощью стран Прибалтики. При этом Лукашенко подчеркнул, что не хочет воевать с другими государствами.

"Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к военным действиям", — отметил президент.

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