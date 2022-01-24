Лукашенко: США руками поляков и латышей подталкивают Белоруссию к войне

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что жители страны не хотят войны, однако США с помощью поляков и латышей пытаются втянуть её в конфликтную ситуацию.

В пресс-службе президента Белоруссии пояснили, что власти республики стремятся обеспечить безопасность в регионе.

Однако, по словам Лукашенко, с 2020 года Запад выставляет страну в качестве "агрессора", что негативно влияет на белорусско-американские отношения.

"Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к военным действиям", — отметил он.

Он также добавил, что сегодня Штаты регулярно угрожают Белоруссии и в то же время обвиняют её в создании напряжённой обстановки.

Отношения Белоруссии и США ухудшились летом 2020 года, когда в республике прошли президентские выборы. Лукашенко убеждён, что западные политики причастны к массовым беспорядкам, которые начались после оглашения итогов голосования. Власти США и ряда других государств обвинили белорусского президента в нарушении прав человека.

Кроме того, руководители Польши, Латвии и Литвы считают, что именно Лукашенко виноват в создании миграционного кризиса на границе.

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