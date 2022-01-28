В Германии воры украли стрелку часов церковной башни на высоте 50 метров

Неизвестные преступники поднялись наверх по лесенке башни церкви в нижнем Рейне, отломили и украли часовую стрелку старинных часов. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на сайт церковного прихода.

Интересно, что для осуществления задуманного ворам пришлось подняться примерно на 50-ти метровую высоту, рассказали в полиции. Похоже, они потерпели неудачу, пытаясь снять большую стрелку часов, так как она осталась поврежденной, но маленькую им удалось унести с собой.

Объяснить кражу пока никак не смог настоятель церкви пастор Йорг Монье. Он предположил, что неизвестные, возможно, просто хотели взять себе сувенир на память.

Однако, по мнению полицейских, внимание злоумышленников мог привлечь металл, из которого сделаны часы католической церкви Святого Мартина. Сейчас полиция занята поиском свидетелей.

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